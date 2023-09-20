В Волгограде на парковке пробили газопровод

Газопровод после порыва перекрыли Фото: Иван ВИСЛОВ

В Краснооктябрьском районе Волгограда горе-специалисты во время проведения земляных работ повредили газопровод среднего давления. Все работы проводились без согласования с обслуживающей данный газопровод организацией, сообщили в пресс-службе «Волгоградгаргаза».

- Поврежденный участок газопровода был локализован путем перекрытия запорного устройства на газопроводе, - подтвердили в пресс-службе организации.

В компании однако заверили, что работы по восстановлению газоснабжения будут проводиться обслуживающей данный газопровод эксплуатирующей организацией «Спецтеплосервис». Стоит отметить, что инцидент случился рядом с продуктовым рынком «Восток», в непосредственной близости от частного сектора. Газопровод после неприятного инцидента перекрыли.

Еще один порыв газовой трубы по чистой случайности произошел сегодня, 20 сентября, в микрорайоне "Родниковая долина" Советского района.