Отключат свет 19 сентября в четырех районах Волгограда

Временно останутся без электроснабжения жители 10 улиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за плановых работ энергетиков во вторник, 19 сентября 2023 года, жители десяти улиц в четырех районах Волгограда временно останутся без электроснабжения. В списке адресов на отключение электричества дома Центрального, Краснооктябрьского, Советского и Красноармейского районов областной столицы, сообщили в «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе 19 сентября 2023 с 9.00 до 17.00 отключения электроснабжения запланированы в частном секторе по адресам: ул. Матросова, 2-26, 18а, 1-27, ул. Оборонная, 2-26, 2а, 14а, 16а, 18а, 1-25, 3а, 15/1, ул. Хользунова, 101.

В Центральном районе Волгограда 19 сентября среди коммунальных страдальцев из-за отключения электричества с 9.00 до 17.00 окажутся жители двух улиц: Двинской, №10-14 и Ткачева, №7-13.

В Советском районе с 9 до 17 часов обесточат три улицы: Абоянская, 1, 3, 2, 4, Мушкетова, 38-64, 41-89, 47а, 67а, 69а, 66-70, 68а, 62а, 64а, 64б, 64д, Фомина, 5-15, 7а, 6-8, 8а.

В Красноармейском отключения во вторник также затронут дома на двух улицах: Пятиморская, 33, 35 и Мачтозаводская, 152. Света не будет с 9.00 до 16.00.

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