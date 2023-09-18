В Волгограде 20 и 21 сентября отключат газ в двух районах

Газ временно отключат на трех улицах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе 20 и 21 сентября 2023 года часть жителей Советского и Краснооктябрьского районов Волгограда останутся без газа. Причиной отключения станут плановые ремонтные работы на газопроводах, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, 20 сентября 2023 года ограничат поставку газа с 9 до 17 часов в домах Советского района Волгограда по адресам: поселок 8-го Кирпичного завода, №38, 38А, 38Г, 40Б, 44Б,44Г, 46Б,48-54, 48А, 50А и 54А.

21 сентября 2023 года с 8.00 до 18.00 отключения газа запланированы в Краснооктябрьском районе в трех домах на двух улицах в районе «Медтехники»: улица К. Цеткин, 5,7 и улица Еременко, 114.

На время отключений жильцов просят не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.