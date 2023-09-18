Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость18 сентября 2023 12:51

В Волгограде 20 и 21 сентября отключат газ в двух районах

Без голубого топлива 20 и 21 сентября 2023 года останется часть жителей Советского и Краснооктябрьского районов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Газ временно отключат на трех улицах.

Газ временно отключат на трех улицах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе 20 и 21 сентября 2023 года часть жителей Советского и Краснооктябрьского районов Волгограда останутся без газа. Причиной отключения станут плановые ремонтные работы на газопроводах, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, 20 сентября 2023 года ограничат поставку газа с 9 до 17 часов в домах Советского района Волгограда по адресам: поселок 8-го Кирпичного завода, №38, 38А, 38Г, 40Б, 44Б,44Г, 46Б,48-54, 48А, 50А и 54А.

21 сентября 2023 года с 8.00 до 18.00 отключения газа запланированы в Краснооктябрьском районе в трех домах на двух улицах в районе «Медтехники»: улица К. Цеткин, 5,7 и улица Еременко, 114.

На время отключений жильцов просят не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.