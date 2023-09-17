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НовостиОбщество17 сентября 2023 14:05

Фильм о байк-шоу в Волгограде представил лидер «Ночных волков» Хирург

Александр «Хирург» Залдастанов показал фильм о Волгограде
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Байк-шоу состоялось в августе.

Байк-шоу состоялось в августе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

17 октября лидер «Ночных волков» Хирург опубликовал в социальных сетях фильм, посвященный состоявшемуся в августе 2023 года байк-шоу в Волгограде. Как сообщал ранее сайт volgograd.kp.ru, чуть больше месяца назад байкеры привезли в город-герой программу «Ангелы Победы» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Русской контратаке посвящается. Полная версия. Образ Будущего», - подписал Александр Залдастанов.

Напомним, байкеры устроили мотопарад, побывали на Мамаевом кургане, завершилось шоу у мельницы Гергардта и музея-панорамы зрелищным выступлением.