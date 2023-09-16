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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 7:03

Полиция нашла стрелявших из травмата во дворе мужчин в Волгограде

За мелкое хулиганство устроившим стрельбу во дворе волгоградцам грозит штраф или арест
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
У мужчин изъяли пневматический пистолет.

У мужчин изъяли пневматический пистолет.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полиция нашла и установила личности мужчин, которые устроили стрельбу во дворе жилых домов на Тулака из пневматического оружия. Лица местных жителей, которые стреляли в жилом квартале Советского района под пиво и водочку, накануне сняли на видео волгоградцы. У мужчин изъяли пневматический пистолет, за мелкое хулиганство им грозит штраф или арест, сообщили в главке МВД по региону.

- В отношении правонарушителей составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ. Собранные материалы будут направлены в суд для их рассмотрения, - рассказали в полиции.

За мелкое хулиганство 32-летнему и 33-летнему волгоградцам грозит арест на срок до 15 суток. На видео с опроса в полиции оба говорят, что раскаиваются и больше так не будут.