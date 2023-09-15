На Тулака в Волгограде двое неизвестных устроили стрельбу

Мужчин ищет полиция. Фото: скрин с видео телеграм-канала (https://t.me/vlzjest)

15 сентября в соцсетях появилось видео, на котором двое неизвестных мужчин стреляют из предположительно пневматического пистолета. Инцидент случился накануне на Тулака на улице Карла Маркса. По словам очевидцев, которые сняли происходящее на телефон, волгоградцы целились в кусты, а также пытались попасть в голубей и других животных. По всей вероятности, они были сильно пьяны.

Жители близлежащих домов выложили запись в популярных группах в соцсетях, чтобы привлечь к этой ситуации внимание. Совсем рядом находится детский садик, во дворе в светлое время суток ходят люди. Благодаря этому действиями мужчин заинтересовалась полиция. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по фактам, которые изложены в публикации, проводится процессуальная проверка.