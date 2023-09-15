На выходных в Волгоградской области ожидается потепление до +25 градусов

В Волгоградской области будет тепло и солнечно на выходных Фото: Юлия Данильченко

В ближайшие выходные, 16 и 17 сентября, в Волгоградской области ожидается потепление до +25 градусов. Синоптики обещают отличную погоду для прогулок, отдыха на природе и осенней уборки на даче. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, осадков не ожидается, но в некоторых районах ночью и утром вероятны туманы.

В субботу в Волгоградской области ночью температура местами опустится до +3 градусов, в среднем же будет +6…+11 тепла, днем ожидается +19…+24 градуса. В воскресенье днем потеплеет до +25-ти. Ветер северный и северо-восточный, порывы от 3 до 11 метров в секунду.

В Волгограде 16 и 17 сентября будет 22-23 градуса тепла, дождей не будет. В целом жителей региона ждут благоприятные погодные условия. Напомним, синоптики обещают в этом году теплый сентябрь.