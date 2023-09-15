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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 9:24

В Волжском мать судят за издевательство над дочерью-инвалидом

Волжанку ждет срок за истязание ребенка в инвалидном кресле
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК завершил расследование.

СК завершил расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 сентября следователи передали в суд уголовное дело в отношении жительницы Волжского, которая издевалась над ребенком-инвалидом. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, нерадивой матери грозит срок по статье 156 УК РФ. На протяжении многих лет женщина унижала и била беззащитную дочь. Как установили в процессе следствия, это началось еще в 2007 году.

- Фигурантка применяла недопустимые способы воспитания, выражавшиеся в грубом, унижающем человеческое достоинство общении с дочерью, осуществляла жестокое с ней обращение, подвергая её физическому насилию, - уточнили следователи.

Помимо этого, волжанка уходила из дома распивать спиртное, оставляя беспомощного ребенка без еды и воды, зная, что девочка не может самостоятельно осуществить какой-либо уход за собой. Мать уже лишили родительских прав, а девочку отдали в приют.