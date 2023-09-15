На юге Волгограда женщина за рулем «Ниссана» врезалась в КамАЗ и кран Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

15 сентября в Красноармейском районе Волгограда столкнулись «Ниссан Альмера», КамАЗ и переездной кран, два человека попали в больницу. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла утром на улице 40 лет ВЛКСМ.

- По предварительной информации, 46-летний водитель, управляя автомашиной «Ниссан Альмера», при перестроении допустила столкновение с автомашиной «КАМАЗ», после чего иномарку отбросило на переездной кран, - уточнили в полиции региона.

В итоге сама женщина и ее 39-летняя пассажирка получили травмы, их увезли в больницу с места аварии. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. Дорогу перекрывать не пришлось.