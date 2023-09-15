Момент наезда иномарки на маму с дочкой в центре Волгограда попал на видео

Момент ДТП в центре города. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 14 сентября, в центре Волгограда иномарка сбила маму с ребенком на пешеходном переходе. Авария произошла в девять утра на улице Советской в Центральном районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 36-летняя мама с 6-летней дочкой вышли на проезжую часть у дома №35. Светофора там нет, но для пешеходов нарисована «зебра».

- 54-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Гетс», совершила наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате, не спешившись, - уточнили в полиции региона.

В итоге девочка получила травмы, ее госпитализировали в больницу, оказали необходимую помощь. Напомним, ранее в Волгограде женщина за рулем внедорожника насмерть сбила 14-летнего самокатчика.