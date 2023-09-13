Появилось видео смертельного ДТП с погибшим 14-летним самокатчиком в Волгограде

Авария в центре Волгограда. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

13 сентября МВД опубликовало видео с камер наружного наблюдения, запечатлевшие момент наезда «Мерседеса» на 14-летнего самоткатчика в центре Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в обеденное время на улице Новороссийской №10. Два мальчика ехали на самокатах через проезжую часть. По камерам видно, что 65-летняя пенсионерка поворачивала на улицу, когда подростки выехали на дорогу. Она не успела притормозить.

- Водитель совершила наезд на 14–летнего школьника, пересекавшего проезжую часть на самокате. От полученных травм ребенок скончался, - уточнили в полиции региона.

Сейчас на месте аварии работают экипажи ГИБДД, руководство Главка и городского МВД. Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки.