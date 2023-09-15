Депутат Госдумы от Волгограда назвал предательством прокат фильма «Барби»

Барби уже на экранах. Кадр из фильма

Депутат Государственной Думы РФ Николай Николаев, который представляет в парламенте Волгоградскую область, раскритиковал выход в прокат с 14 сентября в российских кинотеатрах американского фильма «Барби». Народный избранник заявил, что это возмутительно и преступно.

- Фильм Барби - это практически рекламный ролик этого символа американского образа жизни в его самом низком и аморальном проявлении. <…> Что это, если не предательство? - написал депутат Николай Николаев в своем телеграм-канале.

По мнению парламентария, кукла Барби – это не просто игрушка, а транслятор ценностей американской цивилизации, символ и инструмент массовой культуры. И ей не место ни в детской, ни на экране.