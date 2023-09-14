Фильм "Барби" 2023 в Волгограде: когда выйдет, где посмотреть

Волгоградцы наконец смогут посмотреть фильм про Барби. ФОТО: кадр из фильма

Волгоградцы дождались самой главной кинопремьеры года – фильм о жительнице розового мира «Барби». Мировая кинопремьера состоялась еще в середине лета – 21 июля 2023 года, - но до России дошла только сейчас, 14 сентября 2023 года, и только в качестве предсеанса.

Картина вызвала огромный ажиотаж вокруг себя и даже породила целое направление «барбикор», где все элементы декора, макияжа, одежды и причесок отсылает к легендарной кукле. Именно поэтому российские зрители с таким нетерпением ждали в своих кинотеатрах эту ленту. Теперь «Барби можно посмотреть на большом экране и в Волгограде. «КП-Волгоград» рассказывает, какие кинотеатры покажут долгожданную премьеру.

Cinema 5 в ТРЦ «Парк Хаус»

Здесь организаторы предлагают всем желающим сделать снимки в тематической фотозоне, а также попробовать розовый попкорн. Фильм про куклу-блондинку будет идти в качестве предсеанса короткометражки «Остановка» восемь раз – в 10.10, 12.30, 14.50, 15.55, 17.10, 18.15, 19.30, 20.35, 21.50, 22.55. Цена билетов варьируется от 240 до 450 рублей. Билеты уже в первый день премьеры активно разбирают – пользуются большим спросом даже самые ранние сеансы, некоторые забронировали места уже на 15 сентября.

Киномакс

В кинотеатре «Киномакс», расположенном в Ворошиловском районе, «Барби» показывают чуть реже. Сходить в кино можно в 10.10, 12.50, 15.30, 18.10, 20.50, 23.30. Цена билета: от 240 до 350 рублей. К фильму, идущему препоказом короткометражки «Склероз», есть небольшое примечание для зрителей: купить билет можно только онлайн. Здесь также бронируют билеты, но не так активно, как в Cinema 5 – чаще всего места покупают в середине зала и на самых последних рядах.

Пять звезд в ТЦ «Ворошиловский»

В «торгушке» фильм про известную куклу показывают пять раз: в 12.50, 15.00, 17.10, 19.20 и 21.30. Цены в этом кинотеатре самые демократичные – от 190 до 280 рублей. Организаторы также напоминают кинолюбителям о том, что билеты на предпоказ короткометражного фильма «Про маму» приобрести можно только на сайте. Правда, пока и билеты здесь берут не слишком охотно – в премьерный день на вечерние сеансы занято лишь 28 и 11 мест.

Mori-cinema в ТРК «Мармелад»

Больше всего в показе «Барби» оказался заинтересован кинотеатр, который находится в ТРК «Мармелад». Здесь в день показывают фильм десять раз: 10.20, 11.30, 12.50, 14.00, 15.20, 16.30,17.50, 19.00, 20.20, 21.30 и 22.50. Утренние билеты волгоградцам обойдутся в 260 рублей, вечерние – в 420. Желающих попасть на премьеру 14 сентября оказалось немного – на вечерние сеансы купили билеты максимум человек 30, а самый поздний и вовсе не нашлось желающих.

Empire cinema в ТЦ «Пирамида»

Небольшой и не самый популярный кинотеатр в Центральном районе Волгограда решил не отставать от своих конкурентов и тоже решил показать фильм про «Барбимир». Здесь запланировано целых 6 сеансов: 11.35, 13.40, 15.45, 17.50, 19.55, 22.00. Билеты – от 200 до 300 рублей. Но пока желающих посмотреть «Барби» в этом кинотеатре ни в день премьеры, ни в постпремьерную пятницу не нашлось. По поводу обязательной покупки билетов онлайн на сайте нигде не сказано.