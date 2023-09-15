В этом году 64 жителя Волгоградской области заразились кишечной инфекцией

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о профилактике ротавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

15 сентября Роспотребнадзор сообщил о 64 случаях заболевания острыми кишечными инфекциями в Волгоградской области за 8 месяцев. Для сравнения - в прошлом году болезнь диагностировали у 147 пациентов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ротавирусы и норовирусы очень заразны.

- Источником инфекции является человек (больной или носитель). Инкубационный период - от 10 часов до 7 дней, чаще - 1-3 дня. Вирусы являются преобладающими этиологическими факторами ОКИ у детей, прежде всего раннего возраста, - напомнили эксперты.

Заболевание проходит иногда очень тяжело: повышается температура, вероятны тошнота и рвота, боли в области живота, диарея. Чтобы избежать заражение нужно соблюдать простые правила. В первую очередь соблюдать личную гигиену, тщательно обрабатывать продукты питания и учитывать сроки годности, не покупать еду на улице в сомнительных местах, не купаться в грязной воде.