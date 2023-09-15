В Волгограде обвиняемого в мошенничестве депутата Анненко отпустили из СИЗО

Андрей Анненко был задержан в июле. Фото: Волгоградская городская дума

Обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения депутата гордумы Волгограда Андрея Анненко после двух месяцев в СИЗО отпустили под домашний арест. Такое решение вынес Центральный районный суд, 15 сентября 2023 года сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

- Мотивом отказа в продлении самой строгой меры пресечения послужило отсутствие в представленных материалах сведений, содержащих достоверные данные о том, что обвиняемый может оказать воздействие на свидетелей, скрыться от следствия и суда или каким-либо образом воспрепятствовать проведению предварительного расследования, - рассказали в суде.

Под домашним арестом теперь уже бывший народный избранник, полномочия которого истекли в связи с избранием нового состава гордумы, пробудет до 30 сентября 2023 года. Андрею Анненко запрещено выходить из дома, общаться с участниками дела, писать и получать письма, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Напомним, Андрея Анненко задержали в начале июля 2023 года по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения.