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НовостиПроисшествия7 июля 2023 15:38

В Волгограде арестовали потерянного депутата гордумы Андрея Анненко

Избранник народа обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Андрей Анненко был задержан Центральным районным судом ФОТО: Волгоградская городская дума

Андрей Анненко был задержан Центральным районным судом ФОТО: Волгоградская городская дума

В Волгограде задержан 52-летний депутат гордумы Андрей Анненко. Народного избранника обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на личный источник.

Андрей Анненко пробудет в СИЗО ближайшие два месяца. Все обстоятельства дела пока не разглашаются, однако известно, что мужчина был задержан по статье мошенничество с использованием служебного положения.

Напомним, что Андрея Анненко ранее потеряли все коллеги и однопартийцы. В ряде телеграм-каналов сообщалось, что вероятно депутата вызвали для дачи свидетельских показаний по делу одного предпринимателя Советского района.