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НовостиОбщество14 сентября 2023 14:44

Полиция предупредила волгоградцев об опасных мошеннических программах

Аферисты воруют деньги волгоградцев через удаленную программу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Аферисты воруют деньги волгоградцев через удаленную программу

Аферисты воруют деньги волгоградцев через удаленную программу

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

14 сентября полиция Волгоградской области предупредила жителей региона о новом виде опасного мошенничества - программах, которые аферисты просят установить удаленно, что дает им возможность беспрепятственно воровать деньги со счетов жертв. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, преступники представляются сотрудниками банка.

- Аферисты могут называть ее программой поддержки клиента, дополнительной защитой, антивирусным приложением и так далее. Потерпевшие переходят или скачивают указанное приложение, а после чего обнаруживают списание своих сбережений со счета, - уточнили в полиции региона.

Опасные программы называются «RustDesk» или «AnyDesk», они открывают доступ к смартфонам. Установив это приложение владельцы могут потерять все деньги. полиция призывает быть бдительными.