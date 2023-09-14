Полиция предупредила волгоградцев об опасных мошеннических программах

Аферисты воруют деньги волгоградцев через удаленную программу Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

14 сентября полиция Волгоградской области предупредила жителей региона о новом виде опасного мошенничества - программах, которые аферисты просят установить удаленно, что дает им возможность беспрепятственно воровать деньги со счетов жертв. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, преступники представляются сотрудниками банка.

- Аферисты могут называть ее программой поддержки клиента, дополнительной защитой, антивирусным приложением и так далее. Потерпевшие переходят или скачивают указанное приложение, а после чего обнаруживают списание своих сбережений со счета, - уточнили в полиции региона.

Опасные программы называются «RustDesk» или «AnyDesk», они открывают доступ к смартфонам. Установив это приложение владельцы могут потерять все деньги. полиция призывает быть бдительными.