С места жесткого ДТП с мусоровозом под Волгоградом в больницу увезли 6 человек

Первые кадры с места ДТП. Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

14 октября прокуратура Волгоградской области взяла на контроль процессуальную проверку по факту страшного ДТП в Среднеахтубинском районе. В результате аварии в больницу госпитализировали 6 человек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на трассе столкнулись КамАЗ и маршрутка 104, полная пассажиров. В салоне микроавтобуса было 13 человек.

- На повороте в хутор Лебяжья произошло столкновение транспортных средств. При этом 32-летний водитель КамАЗа не пропустил имевшее преимущество на дороге маршрутное такси под управлением 53-летнего водителя. Произошло опрокидывание маршрутного такси с пассажирами, - уточнили обстоятельства аварии в прокуратуре.

Детей в маршрутке не было. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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