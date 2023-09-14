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Происшествия14 сентября 2023 8:45

Под Волгоградом на трассе столкнулись маршрутка и мусоровоз

Маршрутка №104 с пассажирами перевернулась после столкновения с КАМАЗом в Среднеахтубинском районе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Маршрутка от столкновения перевернулась

Маршрутка от столкновения перевернулась

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня утром, 14 сентября, под Волгоградом произошла крупная авария, которая усложняет все на трассе "Краснослободск - Средняя Ахтуба". Возле поселка Третий Решающий столкнулись маршрутка №104 с мимо проезжающим КАМАЗом-мусоровозом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

От столкновения с большегрузом маршрутка перевернулась и завалилась на бок. На место аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции.

Все обстоятельства аварии устанавливаются

Все обстоятельства аварии устанавливаются

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте происшествия работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району.

Движение на трассе затруднено, но несмотря на ужасающую аварию, пробок на автомагистрали нет. Были ли пострадавшие и какие травмы они получили, пока неизвестно.

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