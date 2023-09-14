Под Волгоградом на трассе столкнулись маршрутка и мусоровоз

Маршрутка от столкновения перевернулась Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня утром, 14 сентября, под Волгоградом произошла крупная авария, которая усложняет все на трассе "Краснослободск - Средняя Ахтуба". Возле поселка Третий Решающий столкнулись маршрутка №104 с мимо проезжающим КАМАЗом-мусоровозом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

От столкновения с большегрузом маршрутка перевернулась и завалилась на бок. На место аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции.

Все обстоятельства аварии устанавливаются Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте происшествия работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району.

Движение на трассе затруднено, но несмотря на ужасающую аварию, пробок на автомагистрали нет. Были ли пострадавшие и какие травмы они получили, пока неизвестно.