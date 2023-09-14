Волгоградский Роспотребнадзор рассказал о случаях геморрагической лихорадки

Роспотребнадзор рассказал о случаях геморрагической лихорадки в Волгоградской области Фото: Олег УКЛАДОВ

14 сентября Роспотребнадзор сообщил о ежегодных случаях заболевания геморрагической лихорадкой в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, переносчиками опасных вирусов являются грызуны - мыши, крысы и полевки. С похолоданием они могут обживать жилые дома в поисках пищи. Инфекционное заболевание довольно опасное, имеет тяжелые клинические симптомы.

У заболевшего происходит поражение почек. Инкубационный период до 49 дней. Затем резко повышается температура, появляются головная боль и озноб, ломота, боли в глазных яблоках, мушки перед глазами. Иногда пациенты умирают, поэтому лучше сразу обратиться за медицинской помощью.

- Возбудители инфекций выделяются вместе с экскрементами, которыми грызуны загрязняют пищевые и кормовые продукты, воду. Основным способом предупреждения заболевания является борьба с грызунами, а также меры, направленные на предохранение от контакта с ними или их выделениями, - уточили в ведомстве.