Под Волгоградом подрядчик украл 22,5 млн при строительстве дома для детей-сирот

СК передал дело в прокуратуру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летний подрядчик из Светлоярского района украл 22,5 миллиона рублей при строительстве многоэтажного дома с квартирами для 16 детей-сирот. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, уголовное дело направили в прокуратуру, затем мужчина предстанет перед судом. Следователи установили, что в 2021 году комитет строительства заключил контракт с фирмой обвиняемого на крупную сумму.

- Вместе с тем, намереваясь ускорить сдачу объектов в эксплуатацию, фигурант произвел строительство многоквартирных жилых домов с отклонением от проектной документации, а также многочисленными нарушениями установленных строительных норм и правил, - уточнили с следкоме по региону.

Экспертиза заключила, что квартиры непригодны для проживания. Таким образом сироты остались без положенного им по закону жилья. На имущество мужчины наложили арест, его ждет тюрьма.