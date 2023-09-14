Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 сентября 2023 7:44

Под Волгоградом прокуратура защитила права уборщицы, сломавшей ноги на складе

В Волгоградской области уборщица отсудила 100 тысяч рублей у клининговой компании за травму ног
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело в отношении мужчины направили в суд.

Дело в отношении мужчины направили в суд.

Фото: Игорь БУЛАТОВ

Прокуратура Городищенского района защитила права 71-летней уборщицы, сломавшей обе ноги на складе во время работы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, к уголовной ответственности привлечен 45-летний работник клининговой фирмы, где неофициально работала пострадавшая. В ноябре прошлого года мужчина, управляя погрузчиком, наехал на женщину. Она получила серьезные травмы.

При этом признавать свою вину мужчина отказался. Прокуратура пыталась добиться наказания для виновного, потребовав компенсировать моральный ущерб. Также от директора потребовали трудоустроить уборщицу согласно ТК РФ.

- Решением Городищенского районного суда Волгоградской области иск прокурора удовлетворен, в пользу женщины с клининговой компании взыскано 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, - уточнили в прокуратуре.

Дело в отношении мужчины направили в суд.