Под Волгоградом прокуратура защитила права уборщицы, сломавшей ноги на складе

Дело в отношении мужчины направили в суд. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Прокуратура Городищенского района защитила права 71-летней уборщицы, сломавшей обе ноги на складе во время работы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, к уголовной ответственности привлечен 45-летний работник клининговой фирмы, где неофициально работала пострадавшая. В ноябре прошлого года мужчина, управляя погрузчиком, наехал на женщину. Она получила серьезные травмы.

При этом признавать свою вину мужчина отказался. Прокуратура пыталась добиться наказания для виновного, потребовав компенсировать моральный ущерб. Также от директора потребовали трудоустроить уборщицу согласно ТК РФ.

- Решением Городищенского районного суда Волгоградской области иск прокурора удовлетворен, в пользу женщины с клининговой компании взыскано 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, - уточнили в прокуратуре.

Дело в отношении мужчины направили в суд.