В Волгоградской области за неделю резко подорожали бананы и картофель

Покупатель в магазине. Фото: Андрей АБРАМОВ

14 сентября Волгоградстат опубликовал цены на продукты в магазинах Волгоградской области за минувшую неделю. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, с 5 по 11 сентября резко выросла стоимость ряда популярных товаров. Например, бананы стали дороже сразу на 6,4%. За кило покупатели платят больше ста рублей. Также подскочили в цене сезонные овощи - картофель (на 3,9%) и свежие огурцы (на 1,3%). Подорожали гречка (на 0,9%), куриные яйца (на 2,4%), черный чай (на 2%), подсолнечное масло (на 1,3%) и другие.

В свою очереди снизились цены на капусту (сразу на 8,1%), помидоры (7,2%), свеклу (6%), морковь (4,8%), лук (1,1%) и яблоки (3,5%). Подешевели также маргарин (1,8%), макароны (1,4%), сахар (0,3%), мука (0,5%).

Добавим, что специалисты Волгоградстата проводят мониторинг магазинов в Волгограде, Камышине и Михайловке.