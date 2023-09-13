МЧС предупреждает о шторме в Волгоградской области

Ливень может пройти в нескольких районах области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области до конца дня, 13 сентября, сохраняются неблагоприятные погодные условия. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Волгоградской области.

Ненастье коснется территорий Серафимовичского, Кумылженского, Суровикинского, Чернышковского, Котельниковского, Октябрьского районов, а также отдельных юго-восточных частей. В этих местах установлена чрезвычайная пожароопасность.

В отдельных районах Волгоградской области также могут пройти кратковременные дожди, ливни, грозы, возможен град. Ветер при грозах усилится в порывах до 15–18 метров в секунду.

Напомним, что страшный ливень с градом обрушился сегодня на областную столицу. Правда, пробыл он недолго, но многие успели продрогнуть до нитки.