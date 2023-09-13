Пробило навес, дороги превратились в реки: Волгоград 13 сентября накрыл мощный ливень с градом

Мощный ливень с градом промчался по городу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня днем, 13 сентября 2023 года, на Волгоград и область обрушился сильнейший ливень с градом, который тут же попал на сотни видео. Улицы моментально превратились в реки, в Краснослободске град был настолько крупным, что пробил навес. Жители центра Волгограда отмечают, что у них чуть стекла в домах не повыбивало, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Проспект Жукова в районе Невской - повыбивало люки с ливневых колодцев. Надо закрыть, чтобы машины не попали. Технологический колледж - дорога залита водой, легковым проехать сложно, - делится сводками с дорог Волгограда заставший непогоду за рулем блогер Алексей Ульянов.

В некоторых районах Волгограда дождь был не таким сильным и град не повредил. Так, в Краснооктябрьском ливень прошел быстро и без заметных последствий. По прогнозу синоптиков, ливень еще покажет себя с переменным успехом в разных районах до конца дня 13 сентября.