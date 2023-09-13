Сотни волгоградцев переедут из аварийных домов в ЖК «Колизей»

Ключи от новостройки. Фото: Елизавета ОСИПОВА

Сотни переселенцев в этом году осуществят давнюю мечту - получат ключи от новеньких квартир в новостройке в Кировском районе Волгограда. Пока семьи живут в аварийных домах, считают дни до того момента, когда новый дом в ЖК «Колизей» официально сдадут в эксплуатацию, перед этим убедившись в его безопасности. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, строительство завершилось раньше сроков, поэтому и переселение начнется раньше.

- Муниципалитет начал процедуру приемки 100 однокомнатных, 143 двухкомнатных и 17 трехкомнатных квартир, которые передадут жителям аварийных домов ранее сроков, установленных контрактами. Площадь жилых помещений составляет от 26,5 до 71,1 квадратных метров. В новые дома переедут жильцы аварийных домов на улицах Кузнецова, Палласовской, Олимпийской, Саушинской, - уточили в мэрии.

В новеньких квартирах будет чистовая отделка, кухонные плиты, сантехника. К слову, ускорить процесс переселения удалось не только благодаря работе подрядчика, но и сотрудников профильных ведомств. Выбранные квартиры находились в новостройке с высокой степенью готовности, помимо этого заранее оформили нужные документы.

Добавим, что с 2019 года из аварийных домов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» переселили 4,5 тысячи волгоградцев. А до сентября 2025 года планируют передать квартиры еще 10 тысячам жителей.