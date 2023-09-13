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НовостиОбщество13 сентября 2023 13:19

Под Волгоградом агрария заставили убрать мусор с полей

В Волгоградской области на сельскохозяйственных полях нашли горы мусора
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На полях нашли мусор.

На полях нашли мусор.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россельхознадзор потребовал убрать мусор с сельхозугодий в Руднянском районе Волгоградской области. Территория площадью более 1,4 тысячи квадратных метров завалена пластмассой, битым шифером, строительными отходами, досками, бутылками и прочим. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства по региону, захламленный участок находится в границах Лемешкинского сельского поселения.

- Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения является ООО «Дельта - Агро», - уточнили в ведомстве.

Инспекторы Россельхознадзора выехали с проверкой после предупреждения, однако мусор остался на месте, специальной техники для его уборки не было и ведомство направило предостережение с требованием привести поле в порядок и тем самым соблюсти мероприятия по охране земель.