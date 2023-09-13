С погибшим в СВО мотострелком Иваном Морозовым простились под Волгоградом

Иван Морозов погиб 6 сентября. Фото: тг-канал Василия Данкова

Печальная весть пришла 13 сентября из города Фролово Волгоградской области. Там сегодня похоронили 34-летнего мотострелка Ивана Морозова, погибшего в зоне специальной операции на Украине. За боевые заслуги и героизм мобилизованного представили к ордену Мужества посмертно. Фроловчане проводили бойца в последний путь со всеми военными почестями, сообщил глава города Фролово Василий Данков.

- Иван Морозов погиб 6 сентября на территории ДНР. Он выполнил воинский долг с честью и отвагой, до конца остался верным присяге, - рассказал Василий Данков.

Ивана Морозов 12 лет работал вагонном депо, был слесарем по ремонту подвижного состава. Его мобилизовали осенью 2022-го. В ходе СВО рядовой служил в расчете мотострелкового батальона. Погиб в возрасте 34 лет.

До этого стало известно о гибели еще одного фроловчанина с позывным Граната.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким всех погибших в ходе СВО.