На его счету ни одна спасенная жизнь: под Волгоградом похоронили погибшего в СВО героя

Вечная память! Фото: администрация Фроловского района.

В Волгоградской области проводили в последний путь участника спецоперации на Украине Сергея Г., погибшего в августе этого года в Марьинке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Фроловского района, земляка посмертно наградили орденом Мужества за проявленный в боях героизм. На защиту Родины боец с позывным «Граната» отправился сам в 2022 году. Он подписал контракт, служил под Херсоном.

- Бои шли тяжелые. Но боец проявлял себя как мужественный и бесстрашный воин. Каким-то внутренним чутьем Сергей мог своевременно обнаружить вражеские гранаты, тем самым спасая жизни сослуживцев, за что и получил позывной «Граната», - делятся воспоминаниями сослуживцы.

Сергей спасал боевых товарищей неоднократно. Ценой своей жизни вытаскивал раненных, а 27 августа и сам получил смертельное ранение. Его похоронили с соблюдением всех воинских почестей.