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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:55

Бастрыкин потребовал повторный доклад о ситуации с троллейбусами в Волгограде

До этого председатель СК РФ поставил на контроль расследование уголовного дела о закрытии троллейбусных линий
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Троллейбусы в Волгограде снова стали поводом для проверки.

Троллейбусы в Волгограде снова стали поводом для проверки.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СУ СКР Василия Семенова повторный доклад о ситуации с троллейбусами в Волгограде после очередного обращения горожан о незаконном списании 18 исправных троллейбусов. Также генералу доложат о расследовании уголовного дела о закрытии троллейбусных линий, сообщили в Информационном центре СК России.

- Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, - рассказали в СКР.

Дело о волгоградских троллейбусах находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Напомним, накануне защитники электротранспорта написали обращение, выразив недовольство тем, что еще исправные троллейбусы в Волгограде меняют на новые.