Бастрыкин потребовал повторный доклад о ситуации с троллейбусами в Волгограде

Троллейбусы в Волгограде снова стали поводом для проверки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СУ СКР Василия Семенова повторный доклад о ситуации с троллейбусами в Волгограде после очередного обращения горожан о незаконном списании 18 исправных троллейбусов. Также генералу доложат о расследовании уголовного дела о закрытии троллейбусных линий, сообщили в Информационном центре СК России.

- Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, - рассказали в СКР.

Дело о волгоградских троллейбусах находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Напомним, накануне защитники электротранспорта написали обращение, выразив недовольство тем, что еще исправные троллейбусы в Волгограде меняют на новые.