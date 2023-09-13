Бастрыкина просят разобраться в списании 18 троллейбусов в Волгограде

Старые троллейбусы меняют на новые. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жители Волгограда направили очередное коллективное обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На этот раз защитники электротранспорта просят следователей СКР разобраться в списании 18 троллейбусов и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц МУП «Метроэлектротранс» и администрации города за смену старого подвижного состава на новый, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Все указанные троллейбусы имеют ресурс эксплуатации не менее 8-10 лет, подлежат капитальному ремонту с продлением срока эксплуатации до 12-15 лет, - говорится в обращении.

По мнению активистов, они обнаружили «ещё один эпизод преступной деятельности по разрушению инфраструктуры электротранспорта», который произошел в период с декабря 2022 года по настоящее время. И процедура списания незаконна.

В администрации Волгограда ситуацию объяснили просто: старые троллейбусы меняют на новые, более комфортные.

- Списываются морально и физически устаревшие единицы транспорта. Из 18 троллейбусов, подлежащих списанию, 15 единиц - это троллейбусы марки «ЗиУ», годы их выпуска – конец 90-х - начало 2000-х, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

15 троллейбусов, которым около 20-25 лет, полностью выработали свой ресурс. Еще три «рогатых» - марки «Тролза», к которым нет деталей для ремонта.

- Эксплуатация невозможна в связи с неисправностью ходовой части. Техническое состояние данных единиц транспорта требует комплекса восстановительных работ, провести которые сегодня не представляется возможным, так как необходимые комплектующие к данным машинам уже не производятся, - комментируют ситуацию чиновники.

При этом к концу 2023 года троллейбусный парк в Волгограде планируют обновить на 100%. За последние пару лет город приобрел 112 современных троллейбусов с возможностью автономного хода.

Напомним, защитники электротранспорта уже не раз обращались к Бастрыкину. Поводами стали закрытие троллейбусного маршрута в Кировском и разрушение контактной сети в городе.