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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:32

Под Волгоградом пенсионер умер после побоев сына своей знакомой

В Волгоградской области мужчина умер в больнице от удара в голову
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Следователи возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Камышина, подозреваемого убийстве 67-летнего знакомого. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 8 сентября в районную больницу госпитализировали мужчину с травмой головы. Спустя некоторое время он скончался. Найти преступника удалось по камерам наружного видеонаблюдения, которые запечатлели момент смертельного конфликта.

- Встретив на улице потерпевшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес ему удар, от которого последний упал и ударился головой о бордюрный камень. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия, а очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, - уточнили в ГУ МВД по региону.

Как оказалось, подозреваемый недавно вышел из тюрьмы, узнал, что у его матери начались проблемы со здоровьем из-за алкоголя и решил наказать ее собутыльника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мужчину заключат под стражу. Расследование продолжается.