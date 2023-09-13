Велосипедиста насмерть сбила «Газель» на московской трассе под Волгоградом

Велосипедист погиб на месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Газель» насмерть сбила 63-летнего велосипедиста на московской трассе в Городищенском районе Волгоградской области. Смертельное ДТП произошло около пяти вечера 12 сентября на 952 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 28-летний водитель «Газели» не выдержал безопасной дистанции на трассе, сообщили в региональном главке МВД России.

- 28-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на 63-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении, - рассказали в ведомстве.

От полученных травм велосипедист погиб на месте ДТП.

Еще одно смертельное ДТП чуть позже в тот же день случилось на ростовской трассе. Лоб в лоб столкнулись «пятерка» и «Рено». Погибли 66-летняя и 61-летний пассажиры ВАЗа. 32-летний водитель иномарки и 38-летний водитель отечественной легковушки в больнице.