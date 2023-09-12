Двое погибли и двое ранены в лобовом ДТП на ростовской трассе под Волгоградом

"Пятерку" сильно покорежило. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 12 сентября на ростовской трассе под Волгоградом лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2105» и «Рено». Два пассажира из «пятерки» погибли. Оба водителя в больнице. На месте смертельной аварии сейчас работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- Вечером 12 сентября на 32 км трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский» произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2105» и «Рено». Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - рассказали в ведомстве.

Иномарка от удара вылетела с дороги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Иномарка от сильного удара в лоб вылетела в кювет, останки «пятерки» остались на трассе. Оба автомобиля сильно покорежило. Гаишникам предстоит выяснить, что привело к смертельной аварии.