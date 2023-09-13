Витаминная бомба: Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о пользе арбуза

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о пользе арбуза Фото: Олег УКЛАДОВ

13 сентября Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о пользе бахчевых. В южных регионах выращивают самые надежные по качеству дыни и арбузы. Но действительно полезные лучше покупать в конце лета, когда они успели созреть и накопить полезные вещества. Арбузы еще называют «витаминной бомбой» - в этой ягоде содержатся витамины А, В, С и Р, соли натрия, кальция, железа, магния. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, арбузы подойдут для профилактики болезни почек, сердца, подагры.

Но некачественный продукт может сильно испортить настроение. Поэтому выбирать арбузы и дыни нужно правильно. Средний размер, целая кожура, яркий цвет полосок, не стоит надрезать арбуз для пробы (можно заболеть энтеровирусом), нужно доверять только проверенным торговым точкам.

- Перед употреблением арбузы и дыни необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом. Если не получилось съесть плод сразу, хранить его нужно в холодильнике, - посоветовали эксперты.