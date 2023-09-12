Волжский футболист Михаил Агеев стал игроком «Ротора». Фото: СК РОТОР.

Волгоградский «Ротор» заключил годовой контракт с футболистом из Волжского Михаилом Агеевым. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе футбольного клуба, он будет центральным нападающим. У Михаила огромный опыт. В 2013 году он переехал в Москву, где активно занимался любимым видом спорта в академии «Локомотива». Затем играл в "Динамо".

В сезонах с 2017 по 2019 года активно проявил себя в молодежной команде сине-голубых. В 27 играх Михаил Агеев забил 9 голов. В 2019 году выступал за «Казанку», где тоже показал хорошие результаты - в 34 матчах забил 11 мячей.

- Летом 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива» в РПЛ. С 2021 года выступает за футбольный клуб «Урал». Играл за юношеские сборные России, - добавили в СК «Ротор».