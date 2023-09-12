Под Волгоградом судят мужчину, убившего друга штыковой лопатой

Мужчину ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Кумылженского района, обвиняемого в убийство знакомого. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в августе 2021 года между мужчинами случился конфликт.

- Обвиняемый взял штыковую лопату, металлической частью которой стал наносить множественные удары в область головы своего 34-летнего знакомого. Удары фигурант наносил до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаков жизни, - уточнили с следственном ведомстве.

Затем он закопал тело на берегу реки Кумылга, затем выбросил его в реку Хопер. Несколько лет погибшего мужчину не могли найти. Его останки обнаружили на берегу в сентябре 2023 года. Виновного ждет колония.