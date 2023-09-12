Пострадавший на выборах в Волгограде наблюдатель отказался от претензий

Момент падения не зафиксировался и на съемке видно лишь потерявшего сознание наблюдателя. Стоп-кадр из видео Серго Нарсия

В Волгограде получивший сотрясение мозга на избирательном участке помощник депутата Вадим Кочетов отказался от претензий к кандидату в депутаты от партии «Новые люди» Серго Нарсия. Наблюдатель упал на пол после небольшой перепалки и после обратился в полицию, но в итоге не стал оставлять заявление, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Hикаких конфликтов, способных повлиять на выборную компанию, не происходило. Гражданин опрошен, претензий ни к кому не имеет, в объяснении указал, что просит дальнейшую проверку не проводить, - сообщили в главке.

То, что Вадим Кочетов отказался от всех претензий, подтвердили и в штабе ЛДПР. Напомним, что перепалка между наблюдателем и кандидатом в депутаты произошла в последний день выборов, когда голосование уже завершилось, и начался подсчет голосов.

По словам Серго Нарсия, наблюдатель всячески мешал ему снимать видео, прикрывая камеру руками и телом. Тогда Серго Нарсия залез на стул и начал снимать происходящее сверху. Момент падения Вадима Кочетова на видео не попал, видно лишь лежащего помощника депутата. Позже за ним приехала скорая помощь и увезла с участка.