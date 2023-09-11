В Волгограде кандидат в депутаты и наблюдатель устроили разборку во время подсчета голосов

Момент падения наблюдателя на пол. Стоп-кадр из видео Серго Нарсия

В Волгограде началась проверка по факту инцидента на избирательном участке в Краснооктябрьском районе Волгограда. Во время подсчета голосов на территории общеобразовательной школы №34 в УИК № 743 произошел конфликт между кандидатом в депутаты от партии «Новые люди» Серго Нарсия и наблюдателем от ЛДПР Вадимом Кочетовым. Последнего с избирательного участка забрала машина скорой помощи. Что именно произошло, узнал корреспондент «КП-Волгоград».

Внимание общественности привлекло огромное 24-минутное видео, которое снимал общественник и кандидат в депутаты Серго Нарсия. На нем видно, как во время подсчета голосов высокий мужчина подходит к кандидату от партии «Новые люди», а затем мешает снимать, прикрывая камеру руками и телом. Тогда Серго Нарсия залез на стул и начал снимать происходящее сверху.

Во время конфликта картинка и вовсе пропадает, но отчетливо слышно, как Серго Нарсия говорит: «Что ты меня трогаешь? Уйди». После раздается грохот и на видео предстает падающий на пол мужчина.

- Он зацепился на скамейку и упал. Это все подстава, - заявил Серго Нарсия. -У них тут было все схвачено. УИК на нарушения не обращал внимания.

Кроме того, в беседе с корреспондентом депутат в кандидаты пожаловался на целый ряд нарушений во время голосований, из-за чего ему пришлось достать телефон и фиксировать все на видео.

- Наблюдатели этой партии забежали в момент, когда запрещено впускать и выпускать. К тому же телохранители приставали только к нашей партии. Меня хотели выгнать, - вот далеко не весь список претензий, которые сформировались у Серго Нарсия.

Что касается мужчины, который пострадал – это был наблюдатель от ЛДПР Вадим Кочетов. После падения с высоты своего роста, за ним приехала скорая помощь и увезла с участка. У него зафиксированы травмы средней тяжести и сотрясение мозга. Несложно догадаться, что у партии либерал-демократов свое видение ситуации.

- Мы наблюдали за ходом подсчетом голосов. Серго не очень адекватно стал себя вести, постоянно провоцировал членов комиссии. Один из помощников сделал замечание, - рассказал координатор Волгоградского РО ЛДПР Алексей Логинов.

По словам, руководителя реготделения либерал-демократов, они намерены отстаивать свою позицию и своего представителя:

- Это абсолютно хулиганское вопиющее поведение! Мы надеемся, что правоохранительные органы не оставят это дело. Вадиму Кочетову желаем скорейшего выздоровления.

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления в Волгоградской области длились три дня - с 8 по 10 сентября. К утру 11 сентября обработано уже 100% бюллетеней Убедительный перевес показала партия «Единая Россия».