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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 11:55

Пожар в трамвайном депо потушили в Волгограде

Сотрудникам трамвайного депо на Красном удалось справиться с огнем собственными силами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пожар быстро потушили.

Пожар быстро потушили.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожар в трамвайном депо №5 на Красном начался в то время, пока в Дзержинском тушили серьезный пожар в ЖК «Бейкер Стрит». По свидетельству очевидцев, днем загорелся один из цехов депо на улице Верхоянской, где базируются скоростные трамваи и маршрута №13. Жители Краснооктябрьского района увидели клубы черного дыма, вырывающегося из одного из зданий. Возгорание удалось потушить собственными силами, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Пожар в трамвайном депо на улице Верхоянской ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - рассказали в ведомстве.

Тем временем, в «Бейкер Стрит» уже несколько часов пожарные борются с огнем на верхнем этаже пятиэтажки на улице Шекснинской. В 14.38 возгорание локализовали на площади 750 кв. метров. Огонь охватил практически весь этаж и кровлю.