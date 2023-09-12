В Волгограде в ЖК «Бейкер стрит» горят две квартиры, эвакуировали 35 жильцов

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

12 сентября в Дзержинском районе Волгограда спасатели продолжат тушить горящий жилой комплекс «Бейкер стрит». Напомним, сегодня на пятом этаже дома №91 загорелась одна из квартир. До сих пор пожарные работают на месте ЧП, огонь перебросился на вторую квартиру, а затем на весь верхний этаж. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, общая площадь возгорания на настоящий момент - порядка 750 квадратных метров.

Сначала жильцов не эвакуировали, но как только ситуация усугубилась, спасатели вывели на улицу 35 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

Локализовать очаг возгорания удалось в 14.38 часов, уточнили в региональном МЧС. На месте работают расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ГПС ФПС.

- Уважаемые жители области, напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101», - обратились к жителям спасатели.