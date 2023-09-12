В Волгограде спасатели тушат пожар в жилом комплексе «Бейкер стрит»

Спасатели тушат пожар в доме. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели тушат сильный пожар в квартире жилого комплекса «Бейкер стрит» в Дзержинском районе Волгограда сегодня, 12 сентября. ЧП случилось в обеденное время. В пятиэтажном доме №91 загорелась квартира на пятом этаже. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сейчас на месте работают пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ГПС ФПС.

- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Информация уточняется, - прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

Отметим, что эвакуация не потребовалась - многие жильцы в будний день находятся на работе. Квартира сильно выгорела. Спасатели тушат пламя с улицы, им удалось локализовать очаг возгорания.

Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности.