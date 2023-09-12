Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 9:02

В Волгограде коммерсант продал элитную иномарку за 3 тыс. рублей из-за налогов

Прокуратура Волгограда поймала бизнесмена на попытке уйти от налогов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд принял решение.

Суд принял решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский районный суд Волгограда по требованию прокуратуры признал сделку по отчуждению принадлежавшей организации элитной иномарки «Мерседес» недействительной. Владелец фирмы продал машину всего за 3 тысячи рублей, а затем подарил ее своей дочери, чтобы избежать налогов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ранее налоговики выявили нарушение - сумма доначислений превысила 38 млн рублей.

- В целях уклонения от погашения доначисленной налоговой задолженности еще до окончания проверки руководством организации принято решение об отчуждении дорогостоящего имущества. Автомобиль был выведен из собственности всего за 3 тыс. рублей, - уточнили в ведомстве.

Сделку оспорили, вернули обратно в собственность компании. Теперь владельцу нельзя совершать регистрационные действия. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.