В Волгограде при столкновении грузовика и иномарки на дорогу разлилось топливо

ДТП в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 12 сентября, в Кировском районе Волгограда в результате дорожно-транспортного происшествия на проезжую часть разлилось топливо. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по области, авария произошла утром на улиц Колосовой.

- Водитель, управляя грузовым автомобилем «Вольво», двигаясь по ул. Колосовая, напротив строения 8Д при перестроении не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Форд», - прокомментировали в полиции региона.

В итоге повредился бензобак «Вольво», топливо разлилось на проезжую часть. Обошлось без ЧП. Пострадавших в результате аварии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.