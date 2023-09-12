Ребенка госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 11 сентября, в Волжском 12-летний самокатчик попал под машину. Авария произошла в вечернее время. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 19.00 часов мальчик решил проехать на транспортном средстве пешеходный переход на улице Советской у дома №34. Светофора на проезжей части не было, только «зебра». Школьник не посмотрел по сторонам и вылетел на дорогу.

- 44-летний водитель, управляя автомобилем «Деу Нексия», совершил наезд на 12-летнего мальчика, который на самокате (не спешившись) пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в полиции региона.

В итоге ребенок получил травмы. Его госпитализировали, врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.