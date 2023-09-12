Роспотребнадзор защитил волгоградцев от «сбоев» интернет-магазина «Холодильник.ру»

Горсуд встал на защиту покупателей. Фото: Олег Укладов

12 сентября стало известно о массовых жалобах жителей Волгоградской области на популярный интернет-магазин бытовой техники. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в августе этого года Раменский горсуд Московской области удовлетворил требования надзорного ведомства к ООО «Эдил - Импорт». Из материалов следует, что волгоградцы увидели нарушения в работе онлайн-площадки «Холодильник.ру». Покупатели пытались купить товар, но продавец в свою очередь аннулировал договор, объясняя ситуацию «техническим сбоем информационной системы».

- В момент совершения заказа товара в интернет-магазине на официальном сайте продавца с выбором способа оплаты «при получении», потребители выражают свое волеизъявление на приобретение того или иного товара. Впоследствии сотрудники «горячей линии» связываются с потребителями и аннулируют заказы, - уточнили в ведомстве.

Горсуд встал на защиту покупателей, которые являются слабой стороной сделки. В свою очередь компания обязана соблюдать закон и правила продажи.