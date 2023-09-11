В гордуму Волгограда не прошли кандидаты «Новых людей» и «Партии пенсионеров»

В гордуме будет больше единороссов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По итогам выборов 2023 в Волгограде представителей «Новых людей» и «Партии пенсионеров» в гордуме не будет, так как им не удалось преодолеть минимальный порог в 5%. Большинство мандатов по партийным спискам отойдет «Единой России». Она же взяла 17 мест по одномандатным округам, сообщили в ИКВО.

Всего в Волгоградской городской Думе VII созыва будет 36 депутатов. Имена 18 из них уже известны – 17 единороссов и 1 самовыдвиженец. Остальные распределят мандаты по партийным спискам. Большую часть мест получит «Единая Россия». «Паровозом» от нее значится глава города Владимир Марченко. Он явно не будет претендовать на кресло в гордуме. А вот других известных народных избранников со стажем, среди которых Владлен Колесников, Руслан Морозов, Иосиф Ефремов, Лариса Тропкина и другие, мы в новом созыве наверняка увидим.

Напомним, на выборы в сентябре 2023 года в Волгограде пришла лишь четверть избирателей. Преодолели минимальный барьер Единая Россия - 55,02%, КПРФ – 14,74%, ЛДПР - 13,93% и Справедливая Россия - 8,86%.

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