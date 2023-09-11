Итоги выборов подвели в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Предварительные итоги выборов 2023 в Волгоградской области опубликовал избирком. К утру 11 сентября обработано уже 100% бюллетеней и протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в органы местного самоуправления, сообщили в ИКВО. Интриги не случилось. Убедительный перевес показала партия «Единая Россия».

Предварительные итоги выборов 2023 в гордуму Волгограда

Явка избирателей на выборах 2023 в Волгограде составила всего 26,16%. По единому избирательному округу в тройке лидеров Единая Россия - 55,02%, КПРФ – 14,74% и ЛДПР - 13,93%. Далее идут Справедливая Россия - 8,86%, Партия пенсионеров – 3,43%, Новые люди - 2,36%. Среди одномандатников 17 единороссов и 1 самовыдвиженец.

По 18 одномандатным округам наибольшее количество голосов среди кандидатов в депутаты Волгоградской городской Думы набрали:

1 Дмитрий Федюшкин - 52,99% (ЕР)

2 Ирина Фомина - 39,87% (ЕР)

3 Сергей Берендеев - 52,32% (ЕР)

4 Дмитрий Никуйко - 53,21% (ЕР)

5 Владислав Минаев - 41,06% (ЕР)

6 Денис Глазунов - 48,91% (ЕР)

7 Олег Ярыгин - 57,01% (ЕР)

8 Андрей Биленко - 45,47% (ЕР)

9 Сергей Сидельников - 52,92% (ЕР)

10 Татьяна Минина - 53,21% (ЕР)

11 Андрей Удахин - 38,96% (ЕР)

12 Андрей Поплавский - 54,91% (ЕР)

13 Михаил Харитонин - 56,05% (ЕР)

14 Дмитрий Дильман - 52,26% (ЕР)

15 Олег Спицын - 51,05% (ЕР)

16 Геннадий Кузнецов - 68,54% (ЕР)

17 Виталий Кривошеев - 49,71% (самовыдвиженец)

18 Алексей Мастеров - 63,02% (ЕР)

Большинство депутатов уже матерые. Есть среди них и те, кто пойдет уже на пятый срок, например, Ирина Фомина. Новичков из тех, кто точно получит заветный мандат, трое - Сергей Берендеев, Владислав Минаев и Андрей Удахин.

Предварительные результаты выборов 2023 в гордуму в Волжском

Предварительные итоги выборов 2023 года в Волжском примерно такие же. Отдать свои голоса за депутатов гордумы пришли на участки 24,81% избирателей. По единому избирательному округу в лидерах также Единая Россия – 46,54%. Заметно больше, чем в Волгограде, набрали КПРФ – 23,20% и ЛДПР - 16,07%. Справедливая Россия - 4,37%, Новые люди - 4,38%, Партия пенсионеров – 3,72%. Среди 12 одномандатников 9 единороссов, 2 коммуниста и член КПРФ.

Наибольшее количество голосов на выборах в Волжском набрали одномандатники:

1 Татьяна Глухова - 54,69% (ЕР)

2 Анна Андреева - 37,58% (КПРФ)

3 Сергей Аксенов - 57,68% (ЕР)

4 Александр Кирсанов - 34,32% (КПРФ)

5 Алексей Жучков - 55,11% (ЕР)

6 Виталий Коноваленко - 60,54% (ЕР)

7 Надежда Бояркина - 54,72% (ЕР)

8 Кирилл Воеводин - 40,35% (ЕР)

9 Александр Анохин - 45,47% (ЛДПР)

10 Дмитрий Махонин - 56,28% (ЕР)

11 Алексей Новокщёнов - 57,78% (ЕР)

12 Михаил Ломакин - 43,43% (ЕР).

Предварительные результаты выборов 2023 в гордуму в Камышине

Итоги выборов 2023 в гордуму в Камышине могут порадовать высокой явкой, которая составила 40,03%. ЕР набрала 43,60% голосов, КПРФ - 19,90%, отличилась Справедливая Россия - 15,28%, ЛДПР - 15,11%, Партия пенсионеров - 2,54%, Новые люди - 2,45%. Среди 11 одномандатников сплошь единороссы.

На выборах 2023 в Камышине больше всего голосов набрали одномандатники:

1 Денис Кораблёв - 66,47%

2 Василий Гетманенко - 55,45%

3 Владимир Пономарев - 66,53%

4 Александр Седов - 66,33%

5 Людмила Хомутецкая - 57,92%

6 Владимир Козлов - 65,24%

7 Наталья Ефимова - 62,96%

8 Андрей Фадичев - 55,36%

9 Игорь Скрипкин - 50,80%

10 Алексей Текутов - 72,19%

11 Любовь Филимонова - 55,30%