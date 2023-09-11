В Волгограде скончался 14-летний подросток, получивший ожог током во время селфи

Подросток скончался в реанимации Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

В Волгоградской больнице скончался подросток, который попытался сделать селфи на крыше одного из вагонов на ж/д станции имени Максима Горького. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Облздрава.

- Пациент доставлен в крайне тяжелом состоянии, с большой площадью поражения от полученной комбинированной электротравмы. Тактика лечения была согласована с федеральным ожоговым центром, неоднократно консультировался со специалистами федерального медучреждения, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Но, несмотря на все усилия врачей, спасти подростка не удалось, он скончался в реанимационном отделении больницы скорой помощи №25. Напомним, что 14-летний парень захотел сделать эффектное фото на крыше одного из стоявших на станции поезда, но по неосторожности дотронулся до проводов и получил разряд током.