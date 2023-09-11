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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 13:37

В Волгограде скончался 14-летний подросток, получивший ожог током во время селфи

Получивший разряд тока молодой человек скончался в больнице
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Подросток скончался в реанимации

Подросток скончался в реанимации

Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

В Волгоградской больнице скончался подросток, который попытался сделать селфи на крыше одного из вагонов на ж/д станции имени Максима Горького. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Облздрава.

- Пациент доставлен в крайне тяжелом состоянии, с большой площадью поражения от полученной комбинированной электротравмы. Тактика лечения была согласована с федеральным ожоговым центром, неоднократно консультировался со специалистами федерального медучреждения, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Но, несмотря на все усилия врачей, спасти подростка не удалось, он скончался в реанимационном отделении больницы скорой помощи №25. Напомним, что 14-летний парень захотел сделать эффектное фото на крыше одного из стоявших на станции поезда, но по неосторожности дотронулся до проводов и получил разряд током.