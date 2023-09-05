В Волгограде 14-летний подросток получил ожоги током на железной дороге

Врачи борются за жизнь ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде невинное желание 14-летнего подростка сделать селфи, чуть было не закончилось трагедией. На железнодорожной станции Максима Горького мальчика ударило током. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации, о чем сообщили в Облздраве.

- Пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии ГКБСМП № 25. За жизнь подростка борются врачи, - пояснили в комитете здравоохранения региона.

Эффектное фото мальчик решил сделать на память не абы где, а на крыше одного из стоявших на станции поезда. Молодой человек получил разряд током после того как дотронулся до проводов.