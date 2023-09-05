Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2023 15:13

В Волгограде 14-летний подросток получил ожоги током на железной дороге

Подросток получил удар током, когда пытался сделать селфи на крыше поезда
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Врачи борются за жизнь ребенка

Врачи борются за жизнь ребенка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде невинное желание 14-летнего подростка сделать селфи, чуть было не закончилось трагедией. На железнодорожной станции Максима Горького мальчика ударило током. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации, о чем сообщили в Облздраве.

- Пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии ГКБСМП № 25. За жизнь подростка борются врачи, - пояснили в комитете здравоохранения региона.

Эффектное фото мальчик решил сделать на память не абы где, а на крыше одного из стоявших на станции поезда. Молодой человек получил разряд током после того как дотронулся до проводов.